Василевский признан второй звездой 3-го матча серии с «Бостоном»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал второй звездой в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Бостон Брюинз» (4:1, 2-1 в серии). Российский вратарь отразил 28 бросков из 29.
На счету Василевского несколько важных сейвов в третьем периоде, в том числе после броска нападающего «Бостона» Рика Нэша.
Первой звездой матча признан форвард «Лайтнинг» Райан Кэллахан, оформивший дубль.
Третья звезда матча — защитник Райан Макдона, на счету которого результативная передача и 5 заблокированных бросков в матче.
Дубль Палата помог «Тампе» обыграть «Бостон»