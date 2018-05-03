Нападающий «Сан-Хосе» Сёренсен в одиночку расправился с обороной «Вегаса»

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимает «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли в Западной конференции (счёт 3:0 после второго периода).

Счёт в матче открыл нападающий «Шаркс» Маркус Сёренсен в первом периоде. Шведскому форварду удалось в одиночку расправиться с обороной «Вегаса» и в падении отправить шайбу мимо голкипера Марка-Андре Флёри.

Для 26-летнего нападающего эта шайба стала 4-й в нынешнем плей-офф. В 8 матчах розыгрыша Кубка Стэнли на счету игрока 5 (4+1) очков.

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