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Шат-аут Джонса помог «Сан-Хосе» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии

Шат-аут Джонса помог «Сан-Хосе» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Счёт в серии стал 2-2.

Главным героем матча стал голкипер «Шаркс» Мартин Джонс, отразивший 34 броска из 34. Этот шат-аут стал для голкипера 2-м в нынешнем плей-офф.

Голами в составе победителей отметились: Маркус Сёренсен, Йоонас Донской, Томаш Гертл и Джо Павелски. По две результативные передачи записали на свой счёт Логан Кутюр и Бренден Диллон.

Пятый матч противостояния состоится 5 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
03 мая 2018, четверг. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4 : 0
2:0, 1:0, 1:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Сёренсен (Фер, Диллон) – 15:37 (5x5), 2:0 – Донской (Диллон) – 19:54 (5x5), 3:0 – Гертл (Бёдкер, Кутюр) – 25:35 (5x5), 4:0 – Павелски (Кутюр, Бёрнс) – 51:43 (5x4)
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