Василевский вышел на 3-е место в истории «Тампы» по победам в плей-офф

В третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг » и уступил со счётом 1:4 (1:3, 0:0, 0:1).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков. Российский вратарь одержал свою 10-ю победу в матчах плей-офф за карьеру и повторил третий результат в истории клуба, который ранее единолично принадлежал Дуэйну Ролосону.

Клубный рекорд по победам в матчах Кубка Стэнли делят между собой два голкипера — Николай Хабибулин и Бен Бишоп, ныне выступающий за «Даллас Старз» (оба выиграли по 21 матчу).