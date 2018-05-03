Маршан: «Бостон» пытался вернуться в игру, но Василевский сделал большие сейвы

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:4, 1-2), отметив вклад в победу «молний» российского голкипера Андрея Василевского, который отразил 28 бросков.

«К сожалению, мы совершили пару ошибок в самом начале и не смогли выкарабкаться. Мы пытались вернуться в игру. Было несколько моментов по ходу матча, когда мы были к этому близки, но их голкипер (Андрей Василевский. — Прим. «Чемпионата) сделал большие сейвы. Иногда получается именно так», — цитирует Маршана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.