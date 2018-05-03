Лучший защитник-бомбардир ВХЛ Назаревич стал игроком «Салавата»

«Салават Юлаев» заключил контракт с защитником петербургского «Динамо» Ильёй Назаревичем, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 25-летний Назаревич вместе с «Динамо» выиграл Кубок Петрова. Хоккеист стал лучшим бомбардиром среди защитников как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. В 48 матчах «регулярки» он набрал 38 (21+17) очков при показателе полезности «+24». В плей-офф он сыграл 20 игр и отметился 14 (6+8) баллами при полезности «+12».