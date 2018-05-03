Россияне в плей-офф НХЛ: 28 сейвов Василевского, 0 очков Кучерова в 3 матчах

Завершился очередной игровой день плей-офф в Национальной хоккейной лиги. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков и был признан второй звездой матча с «Бостон Брюинз» (4:1, 2-1 в серии). Нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на площадке 18 минут 10 секунды и нанёс 4 броска, в трёх матчах серии на счету форварда 0 очков при показателе полезности «-3» Защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на льду 8 минут 25 секунд и результативными действиями не отметился.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт в матче
|Счёт в серии
|Василевский
|«Тампа»
|28 из 29
|96,6
|4:1
|2-1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|4
|0
|0
|-
|18.10
|2-1
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|08.25
|2-1
Больше, чем победа. Кучерову и Ко осталось два шага до финала Востока
А «Вегас» неожиданно проиграл всухую — даже волшебник Флёри ничего не смог сделать.