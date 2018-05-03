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Россияне в плей-офф НХЛ: 28 сейвов Василевского, 0 очков Кучерова в 3 матчах

Россияне в плей-офф НХЛ: 28 сейвов Василевского, 0 очков Кучерова в 3 матчах
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной игровой день плей-офф в Национальной хоккейной лиги. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков и был признан второй звездой матча с «Бостон Брюинз» (4:1, 2-1 в серии). Нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на площадке 18 минут 10 секунды и нанёс 4 броска, в трёх матчах серии на счету форварда 0 очков при показателе полезности «-3» Защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на льду 8 минут 25 секунд и результативными действиями не отметился.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Василевский«Тампа»28 из 2996,64:12-1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Кучеров (н)«Тампа»0+000400-18.102-1
Сергачёв (з)«Тампа»0+000100-08.252-1
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