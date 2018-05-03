Россияне в плей-офф НХЛ: 28 сейвов Василевского, 0 очков Кучерова в 3 матчах

Завершился очередной игровой день плей-офф в Национальной хоккейной лиги. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков и был признан второй звездой матча с «Бостон Брюинз» (4:1, 2-1 в серии). Нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на площадке 18 минут 10 секунды и нанёс 4 броска, в трёх матчах серии на счету форварда 0 очков при показателе полезности «-3» Защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на льду 8 минут 25 секунд и результативными действиями не отметился.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт в матче Счёт в серии Василевский «Тампа» 28 из 29 96,6 4:1 2-1

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Счёт в серии Кучеров (н) «Тампа» 0+0 0 0 4 0 0 - 18.10 2-1 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 0 0 1 0 0 - 08.25 2-1