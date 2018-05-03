Раск — о 2 голах за первые 3 минуты: бывают такие матчи с сумасшедшим началом

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли (1:4, 1-2 в серии). Финский вратарь пропустил две шайбы за первые три минуты стартового отрезка.

«Мы надеялись вернуться в игру, но игроки соперника, по большому счёту, ничего нам не дали. Мы не могли установить владение шайбой в их зоне. Бывают такие матчи с сумасшедшим началом, которые затем как бы успокаиваются. Это именно то, что произошло сегодня», — цитирует Раска официальный сайт Национальной хоккейной лиги.