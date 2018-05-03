Известный специалист Юрий Леонов вошёл в тренерский штаб «Амура». Об этом сообщил главный тренер хабаровской команды Николай Борщевский.

«Кто войдёт в тренерский штаб? Известный специалист Юрий Леонов, в своё время возглавлявший «Витязь». В клубе остался тренер вратарей Олег Филимонов. Также идут переговоры с ещё одним специалистом, вся официальная информация будет на сайте «Амура», — цитирует Борщевского Russia-Hockey.

55-летний Леонов в течение двух сезонов возглавлял чеховский «Витязь» (2012-2014), сезон-2014/15 начинал в должности главного тренера «Амура», однако по ходу сезона был отправлен в отставку. С октября 2014 года не занимался активной тренерской деятельностью.