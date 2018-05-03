Дэйли — о Китае: НХЛ старается развивать хоккей там, где его никогда не было

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли прокомментировал проведение выставочных игр в Китае. В сентябре 2018 года там друг с другом сыграют «Бостон Брюинз» и «Калгари Флэймз».

«Мы полны энтузиазма, чтобы развивать хоккей на разных уровнях. Важно идти в этом развитии снизу вверх. Но когда мы привозим туда команды НХЛ, это поддерживает развитие хоккея сверху вниз Это двусторонний подход, когда вы стараетесь развивать хоккей в обществе, где его никогда не было, после чего выводите хоккей на новый уровень, чтобы люди могли оценить как выглядит этот вид спорта. Но это не обязательно должно быть связано с присутствием игроков НХЛ на Олимпиаде-2022 в Китае. Развитие нашего присутствия в этой стране никак не связано с этим. Это не помогает и не мешает возможному нашему присутствию на Играх», — цитирует функционера AP News.

«Я был в Китае весной, у меня было много разговоров с чиновниками на тему развития хоккея и на тему нашего совместного взаимодействия в этой сфере», — ранее говорил комиссар НХЛ Гари Беттмэн.