Виктор Хедман повторил клубный рекорд «Тампы» по голевым передачам в плей-офф

В третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил со счётом 1:4 (1:3, 0:0, 0:1).

Шведский защитник «молний» Виктор Хедман отметился двумя голевыми передачами и добрался до отметки в 35 результативных передач за карьеру. Это повторение клубного рекорда, который ранее единолично принадлежал нападающему Мартену Сен-Луи. В топ-4 также входят форварды Брэд Ричардс (29) и Венсан Лекавалье (28).

Видео второй передачи Хедмана можно посмотреть на сайте Национальной хоккейной лиги.