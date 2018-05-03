«Сочи» заключил новый контракт с нападающим Артёмом Томилиным, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на два сезона до 30 апреля 2020 года.

В минувшем сезоне 26-летний забросил 2 шайбы и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах регулярного чемпионата при нейтральной полезности, в 3 матчах плей-офф на его счету 1 (0+1) очко при показателе полезности «-2».

За карьеру в КХЛ хоккеист принял участие в 46 играх и набрал 7 (2+5) очков при «-8» и 28 штрафных минутах. Следующий сезоне станет для российского форварда третьим в карьере в лиге.