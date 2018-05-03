«Сочи» заключил контракт с форвардом Сергеем Шмелёвым

«Сочи» заключил новый контракт с нападающим Сергеем Шмелёвым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на один сезон до 30 апреля 2019 года.

Шмелёв в минувшем сезоне за «леопардов» провёл 44 матча в регулярном чемпионате, набрав в них 12 (4+8) очков при «-1». В плей-офф форвард принял участие в 3 встречах и сделал 1 голевую передачу при нейтральной полезности.

За карьеру в КХЛ 24-летний хоккеист также выступал в составе «Атланта» и «Спартака». В общей сложности Шмелёв принял участие в 258 матчах, в которых забросил 40 шайб и сделал 70 результативных передач при показателе полезности «+14» и 71 штрафной минуте.