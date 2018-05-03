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«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 1:4: видеообзор матча

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 1:4: видеообзор матча
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» на домашней площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил со счётом 1:4 (1:3, 0:0, 0:1). Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «молний».

В составе «Тампы» дубль на свой счёт записал Ондржей Палат, также по одной шайбе в активе Энтони Чирелли и Стивена Стэмкоса. У «Брюинз» голом отметился Патрис Бержерон.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский провёл на площадке 60 минут и отразил 28 бросков. Нападающий молний Никита Кучеров провёл на площадке 18 минут 10 секунды и нанёс 4 броска. Российский защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на площадке 8 минут 25 секунд и результативными действиями не отметился.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор матча.

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