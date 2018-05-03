Уланов: потеря «Югры» — трагедия, куда идти молодому игроку, где получать опыт?

Тренер «Спартака» Игорь Уланов, работавший в прошлом сезоне с ханты-мансийской «Югрой», прокомментировал исключение клуба из состава участников Континентальной хоккейной лиги.

«Конечно, это трагедия, особенно для болельщиков. Может, на наши матчи приходило не так много народа, порядка 3-5 тысяч человек, они всё равно очень переживали за команду, поддерживали её с трибун. Когда мы новым штабом пришли работать с командой и у «Югры» начались победы, это очень порадовало болельщиков, их стало приходить больше. До сих пор многие звонят, приглашают обратно. Для болельщиков и для города это очень большая потеря: вначале они потеряли биатлон, теперь — команду КХЛ. Ханты-Мансийск не такой большой город, и там небольшой выбор для разнообразного отдыха. Отдушинами местных жителей было как раз посещение этих видов спорта, а сейчас нет ни того, ни другого. Конечно, хоккей там останется, но играть команда будет на другом уровне. Хорошо, что у болельщиков будет возможность поддерживать свою команду, ходить на матчи, но ведь в рамках КХЛ в город приезжали элитные команды, на которые все хотят посмотреть.

Считаю, такие команды, как «Югра» и «Лада», нужны в КХЛ. Куда идти играть молодому хоккеисту, где ему получать опыт? Например, в «Югре» и «Ладе» у игроков такой шанс был, в элитных клубах они его, может быть, и не получили бы. А они тем не менее играли и мужали, становились взрослее. Тот же Павел Шэн — парень 1999 года рождения, играет в сборной; он провёл очень много матчей за «Югру» и показал себя с лучшей стороны. В таких командах, как «Лада» и «Югра», такие парни получают очень много игрового времени, а следовательно и растут в профессиональном плане», — цитирует Уланова пресс-служба «Спартака».