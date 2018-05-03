Кузнецов — об игре дома и в гостях: лично мне на выезде играть намного приятнее

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на вопрос, почему «Кэпиталз» в Кубке Стэнли — 2018 на выезде играют лучше, чем на домашней арене. Действующая победная серия «столичных» в гостевых матчах с учётом регулярного сезона составляет девять матчей.

«Для всех это ощущается по-разному, но я не раз уже говорил, что лично мне на выезде играть намного приятнее. Не потому что болельщики чужие, естественно, а просто потому, что в игровой день получается больше отдыхать. Не нужно никуда ездить, постоянно рядом отель, где можно и поесть, и отдохнуть. В плей-офф, мне кажется, вообще не имеет значения, дома ты играешь или на выезде, за исключением седьмой игры», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.