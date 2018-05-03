Бигл: «Вашингтону» необходимо готовиться к предельно жёсткому матчу с «Пингвинз»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл ответил на вопрос, почему «Кэпиталз» в Кубке Стэнли — 2018 на выезде играют лучше, чем на домашней арене. Действующая победная серия «столичных» в гостевых матчах с учётом регулярного сезона составляет девять матчей.

«Мне кажется, домашней команде иногда бывает свойственно немного усложнять собственную игру, пытаться сделать слишком много. В то время как на выезде к гостевой модели адаптироваться проще, зная, что все ожидания в этой игре связаны с хозяевами, которых подгоняют родные трибуны и всё такое. Это немного меняет твою игру. В такой ситуации стараешься просто доставить шайбу в чужую зону и играть в большей степени север-юг. Когда мы действуем проще, то у нас и получается лучше всего.

Мне искренне кажется, что нынешний сезон проходит для нас с немного другими ощущениями. Даже в регулярном чемпионате, проигрывая по ходу матча в пару шайб, мы могли отыграться. Казалось, что ни в одном матче мы не теряли надежды. Нам, конечно, необходимо готовиться к предельно жёсткому выездному матчу, зная заранее, что «Питтсбург» покажет в нём свою лучшую игру. И нам придётся ей соответствовать», — цитирует Бигла официальный сайт НХЛ.