«Сочи» заключил партнёрский договор с «Рязанью», бывшим фарм-клубом «Локомотива»

Команда ВХЛ «Рязань» из одноимённого города стала новым партнёром «Сочи» в Высшей хоккейной лиге, информирует официальный сайт «леопардов».

«Хоккейные клубы «Сочи» и «Рязань» подписали соглашение о спортивном сотрудничестве, в рамках которого южане смогут командировать в команду ВХЛ своих хоккеистов для получения игровой практики», — сообщается в официальном заявлении клуба.

Напомним, предыдущим партнёром южан в ВХЛ являлся пензенский «Дизель», в свою очередь «Рязань» сотрудничала с ярославским «Локомотивом».