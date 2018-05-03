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КХЛ подтвердила переход Санникова в «Локомотив»

КХЛ подтвердила переход Санникова в «Локомотив»
Хоккей / КХЛ

Нападающий Степан Санников перешёл в ярославский «Локомотив», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт подписан на трёхлетний срок.

Игрок недавно расторг контракт с «Сибирью». 27-летний Санников провёл в «Сибири» всю карьеру, в завершившемся регулярном чемпионате он набрал 26 (10+16) очков в 50 матчах. Всего в КХЛ на его счету 152 (59+93) очка в 486 играх.

В составе «Сибири» Санников завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ в сезоне-2014/15. В составе сборной России стал бронзовым призёром чемпионата мира 2016 года.

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