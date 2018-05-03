Макдэвид: чемпионат мира — это не тот турнир, где вы хотите играть в мае

Капитан сборной Канады Коннор Макдэвид поделился мыслями о чемпионате мира, который стартует 4 мая в Дании.



«У нас достаточно молодая сборная на этот раз, но с мастерством и техникой нет никаких проблем. Есть парни, которые молоды и хотят показать себя, есть хоккеисты, которые уже не первый раз играют на чемпионате мира и обладают опытом. Конечно, чемпионат мира — это не тот турнир, где ты хочешь играть в мае. Но выступать за свою страну — это особенное чувство. В 2016-м мы выиграли золото на чемпионате мира, который проходил в России, это было незабываемо», — приводит слова Макдэвида TSN.



Напомним, что «Эдмонтон Ойлерз», за который играет Макдэвид, не попал в розыгрыш кубка Стэнли.