«Северсталь» подписала новый контракт с нападающим Карлиным

Череповецкая «Северсталь» и нападающий Руслан Карлин подписали новый контракт, информирует официальный «твиттер» команды. Срок нового соглашения с игроком — два сезона.



В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 26-летний Карлин принял участие в 50 матчах, записав в свой актив 9 (7+2) очков при показателе полезности "-9" и 65 минутах штрафа. В четырёх матчах плей-офф нападающий отдал две результативные передачи при четырёх минутах штрафного времени.

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