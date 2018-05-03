Состав сборной России на тренировке за день до матча с Францией

Сборная России провела тренировку за день до своего первого матча на чемпионате мира по хоккею—2018. Напомним, в первой игре подопечные Ильи Воробьёва встретятся с командой Франции.



Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин.

«Красные»: Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов;

«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

«Синие»: Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Шалунов, Сошников;

«Жёлтые»: Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев, Бывальцев.

Россия – Швеция и ещё 9 самых ожидаемых матчей на групповом этапе ЧМ Россияне сыграют с чемпионами мира, а канадцы попробуют реваншироваться за поражение в Пхёнчхане.

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