Состав сборной России на тренировке за день до матча с Францией

Сборная России провела тренировку за день до своего первого матча на чемпионате мира по хоккею—2018. Напомним, в первой игре подопечные Ильи Воробьёва встретятся с командой Франции.
Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин.
«Красные»: Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов;
«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
«Синие»: Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Шалунов, Сошников;
«Жёлтые»: Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев, Бывальцев.
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Россияне сыграют с чемпионами мира, а канадцы попробуют реваншироваться за поражение в Пхёнчхане.
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