Тренер Франции: у молодых игроков колени трясутся перед матчем с чемпионами ОИ

Главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон поделился ожиданиями от матча со сборной России на чемпионате мира — 2018. Напомним, встреча состоится завтра, 4 мая, начало — в 17:00 мск.



«Целый месяц мы готовились к чемпионату мира, так что сейчас с нетерпением ждём первой игры со сборной России. В команде много молодых ребят, прежде не игравших на чемпионатах мира, и, что скрывать, они заметно нервничают перед встречей с олимпийскими чемпионами, коленки трясутся. Наши опытные игроки стараются помогать им, добавлять уверенности.



Конечно, помним победу над россиянами в 2013 году, помним, как победили в Челябинске год назад, нужно хорошо сыграть в защите, тогда у нас будут шансы», — цитирует тренера «Р-Спорт».

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