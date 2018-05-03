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«Спартак» подтвердил переход нападающего Робина Ганзла

«Спартак» подтвердил переход нападающего Робина Ганзла
Хоккей / КХЛ

Состав московского «Спартака» пополнил нападающий Робин Ганзл, информирует официальная страница команды в соцсети «ВКонтакте». Соглашение с 29-летним нападающим подписано на один сезон.

В чемпионате-2017/18 Ганзл дебютировал в КХЛ, в составе нижнекамского «Нефтехимика» он провёл 45 матчей и набрал 27 (8+19) очков при показателе полезности "+24" и 20 минутах штрафа. Нападающий в составе сборной Чехии примет участие в стартующем завтра, 4 мая, в Дании очередном чемпионате мира.

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1 мая многие слухи превратились в быль.

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