«Спартак» подтвердил переход нападающего Робина Ганзла

Состав московского «Спартака» пополнил нападающий Робин Ганзл, информирует официальная страница команды в соцсети «ВКонтакте». Соглашение с 29-летним нападающим подписано на один сезон.



В чемпионате-2017/18 Ганзл дебютировал в КХЛ, в составе нижнекамского «Нефтехимика» он провёл 45 матчей и набрал 27 (8+19) очков при показателе полезности "+24" и 20 минутах штрафа. Нападающий в составе сборной Чехии примет участие в стартующем завтра, 4 мая, в Дании очередном чемпионате мира.

«Сибирь» и «Нефтехимик» ограбили финскую лигу. Таблица переходов КХЛ 1 мая многие слухи превратились в быль.

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