«Лада» подтвердила назначение Кречина генменеджером, Емелин — главный тренер

Тольяттинская «Лада» на своём официальном сайте объявила, что новым главным тренером клуба стал Анатолий Емелин. Новым генеральным менеджером стал Владимир Кречин.



Последним местом работы 53-летнего Емелина была ханты-мансийская «Югра». Также специалист успел поработать в хабаровском «Амуре», новокузнецком «Металлурге», екатеринбургском «Автомобилисте» и уфимском «Салавате Юлаеве».



Кречин работал на должности генменеджера в челябинском «Тракторе» и китайском «Куньлунь Ред Стар». В августе 2017 года он был освобождён от должности генерального менеджера пекинского клуба, формулировкой увольнения было «в связи с серьёзными просчётами в работе». Функционер перешёл на работу в китайский клуб перед сезоном-2016/17. В свой первый сезон в КХЛ команда попала в плей-офф.



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