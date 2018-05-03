Форвард Никита Гусев присоединится к сборной России 4-5 мая

Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о состоянии Никиты Гусева, который из-за болезни присоединится к национальной команде чуть позже.



«На данный момент все ребята, которые находятся в команде, здоровы. Никита Гусев прилетит в Данию 4-5 мая, а дальше будем смотреть на его самочувствие», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



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