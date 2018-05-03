Гавриков: в Дании высокие цены, не знаю, можно ли прожить на зарплату хоккеиста

Защитник сборной России Владислав Гавриков поделился впечатлениями от Дании, в которой пройдёт чемпионат мира-2018.



«В Копенгагене у нас положительные эмоции, отличное настроение. По организации жаловаться не на что, отличные условия. Всё хорошо в Дании, цены, правда, такие, что я из отеля не выхожу. Можно ли прожить здесь на зарплату хоккеиста? Вы мне ответьте, я не знаю.



Слабые соперники? Самый сильный соперник всегда тот, с которым играем следующий матч. Далеко не заглядываем, нужно играть от матча к матчу.



Много игроков из олимпийского состава? Конечно, многие друг друга знают, но есть и новые лица. Все уже сплотились, проблем нет», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Без Гусева как без рук. Как три звена сборной России стали оборонительными Пока один из творцов золота Олимпиады лечится, у сборной России не набирается игроков даже на два ударных звена.