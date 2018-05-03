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Гавриков: только Дацюк в сборной может быть «на опыте», про себя такого не скажу

Гавриков: только Дацюк в сборной может быть «на опыте», про себя такого не скажу
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Защитник сборной России Владислав Гавриков рассказал, что не ощущает усталости после окончания сезона КХЛ.

«80 матчей? Не сильно ощущается. Всё нормально, потренировались, обратно форму набрали уже. Мне кажется, в сборной только Паша Дацюк может сказать, что он „на опыте“. Я про себя такого не могу сказать. То, что нас снова наигрывают в паре с Богданом Киселевичем, – это к тренерам вопрос. Да, с прошлого чемпионата есть приятные воспоминания, но теперь новый турнир, всё нужно заново доказывать.

Новый тренерский штаб? Модель игры при Воробьёве не изменилась существенно, но при каждом тренере есть какие-то нюансы», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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