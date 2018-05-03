Гавриков: только Дацюк в сборной может быть «на опыте», про себя такого не скажу

Защитник сборной России Владислав Гавриков рассказал, что не ощущает усталости после окончания сезона КХЛ.



«80 матчей? Не сильно ощущается. Всё нормально, потренировались, обратно форму набрали уже. Мне кажется, в сборной только Паша Дацюк может сказать, что он „на опыте“. Я про себя такого не могу сказать. То, что нас снова наигрывают в паре с Богданом Киселевичем, – это к тренерам вопрос. Да, с прошлого чемпионата есть приятные воспоминания, но теперь новый турнир, всё нужно заново доказывать.



Новый тренерский штаб? Модель игры при Воробьёве не изменилась существенно, но при каждом тренере есть какие-то нюансы», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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