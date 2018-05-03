Смит-Пелли заменил Уилсона в первом звене «Вашингтона» рядом с Овечкиным

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провёл тренировку перед четвёртым матчем второго раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз», информирует в своём «твиттере» журналист Изабель Хуршудян. После трёх матчей в счёт в серии — 2-1 в пользу «столичных».



Сочетания звеньев на тренировке:



Холтби (Грубауэр);

Кемпны — Карлссон, Овечкин — Кузнецов — Смит-Пелли

Орлов — Нисканен, Стивенсон — Бекстрём — Оши

Орпик — Джус, Джериш — Бигл — Чиассон

Врана — Бигл — Чиассон.

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