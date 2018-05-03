Смит-Пелли заменил Уилсона в первом звене «Вашингтона» рядом с Овечкиным

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провёл тренировку перед четвёртым матчем второго раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз», информирует в своём «твиттере» журналист Изабель Хуршудян. После трёх матчей в счёт в серии — 2-1 в пользу «столичных».
Сочетания звеньев на тренировке:
Холтби (Грубауэр);
Кемпны — Карлссон, Овечкин — Кузнецов — Смит-Пелли
Орлов — Нисканен, Стивенсон — Бекстрём — Оши
Орпик — Джус, Джериш — Бигл — Чиассон
Врана — Бигл — Чиассон.
«Это НХЛ, а не пивная лига!» Фанаты «Питтсбурга» уже ненавидят Овечкина
Восьмой гол в плей-офф от Великой восьмёрки за минуту до конца вызвал незабываемую реакцию питтсбургских болельщиков.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»