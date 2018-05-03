Сборная России внесла 17 игроков в начальную заявку на ЧМ-2018

Сборная России внесла 17 хоккеистов в начальную заявку на чемпионат мира—2018, который пройдёт в Дании с 4 по 20 мая, информирует официальный сайт ИИХФ.
Вратари: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин.
Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич, Никита Зайцев, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин.
Нападающие: Павел Дацюк, Александр Барабанов, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Евгений Дадонов, Максим Мамин, Артём Анисимов, Павел Бучневич.
Пока остаются вне заявки на турнир, но тренируются: вратарь Илья Сорокин, защитники Егор Яковлев, Алексей Береглазов, Никита Трямкин, форварды Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Максим Шалунов, Никита Сошников, Илья Михеев.
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