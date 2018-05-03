Нападающий Сергей Костицын подписал контракт с минским «Динамо», информирует официальный сайт клуба из Беларуси. Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.



В регулярном чемпионате-2017/18 Костицын провёл за нижегородское «Торпедо» 43 матча, сумев отметиться 14 (7+7) баллами при показателе полезности "+4" и 14 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина нападающий записал на свой счёт одну заброшенную шайбу.

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