Оши – об отстранении Уилсона: три игры это слишком, они оба шли в стык

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал силовой приём партнёра, Тома Уилсона, в третьей игре серии с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1 в серии).



«Я миллион раз получал подобные удары. Подходил к судье и говорил, что меня ударили в голову, а он отвечал: „Соперник просто больше тебя“.



Вы никогда не захотите увидеть, как кому-то ломают челюсть на льду и он покидает лёд.



Дисквалификация Уилсона на три матча? Думаю, это слишком. Два парня видят друг друга и летят навстречу в стык. Обычно один из них проигрывает.



Нет никакого высокомерия после побед в двух последних матчах. Факт в том, что Уилсона отняли на три игры, это слишком. Теперь мы завелись и будем пытаться победить ради него», — передаёт слова Оши в своём «твиттере» журналист Джейсон Маки.

Видео силового приёма доступно в «твиттере» Deadspin.