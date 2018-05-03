Стал известен состав Южной Кореи на чемпионат мира–2018

Стал известен состав сборной Южной Кореи на чемпионат мира–2018, информирует официальный сайт ИИХФ. Напомним, ЧМ-2018 пройдёт в Дании с 4 по 20 мая.



Вратари: Мэтт Далтон, Ён Сын Ли, Сун Че Пак.



Защитники: Вон Чун Ким, Тон Ку Ли, Хён Хо Ох, Алекс Плант, Эрик Реган, Ён Чун Со, Хён Чхоль Сон, Брайан Янг.



Нападающие: Чи Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Ёун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Майкл Свифт, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Во Чон, Мин Хо Чхо.

Макдэвид, Дацюк, Кейн и ещё 9 главных звёзд на ЧМ-2018 Недавней Олимпиаде в Корее такое даже не снилось.

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