Тротц – о дисквалификации Уилсона: меня уже ничто не удивляет

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал силовой приём форварда Тома Уилсона в третьей игре серии, с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1 в серии), и последовавшую дисквалификацию на три матча.



«Не знаю, удивил ли срок дисквалификации. Меня уже ничто не удивляет. Нет смысла говорить, что в день матча лига признала хит чистым. Решение уже принято. Не хочу это комментировать, мы двигаемся дальше», — приводит слова Тротца официальный «твиттер» команды.

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