Кожевников: Знарок не будет консультировать Воробьёва, он даже в Данию не поехал

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил уверенность, что назначение Олега Знарка на должность консультанта сборной — простая формальность.



«Будет ли Знарок давать советы Воробьёву? Конечно, нет. Это формальность. Знарок просто дорабатывает контракт с ФХР. Спрашивается, как он будет консультировать Воробьёва, если даже не поедет в Данию? У Ильи своё видение хоккея, свои взгляды на состав и тактику.



Верю ли в Воробьёва? Пока у меня нет к нему никакого отношения. Произошедшее в начале апреля удивило. Ничто не предвещало, и вдруг Знарка поменяли за месяц до ЧМ. Хорошо, даже если так, возьмите сложившийся тренерский коллектив и поставьте его во главу сборной, а не выдёргивайте людей из разных мест с надеждой, что они сработаются уже на ходу, а болельщики в очередной раз всё простят. Ведь ради болельщиков всё и происходит. А об этом в последнее время почему-то стали забывать», — цитирует Кожевникова «RT на русском».

Почему чемпионат мира круче Олимпиады. Дело не только в Макдэвиде и Кейне Энхаэловцы, шикарные арены, высококлассная организация. В Пхёнчхане ничего этого не было.