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Макэвой: Василевский — хороший вратарь, а «Тампа» реализует свои моменты

Макэвой: Василевский — хороший вратарь, а «Тампа» реализует свои моменты
Хоккей / НХЛ

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:4, 1-2). Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил в матче 28 бросков.

«Они реализуют свои моменты, и это то, что требуется нам. У них хороший вратарь, но нам нужно взять максимум от собственных возможностей. Нам необходимо доставлять шайбу к воротам. Нужно изучить, что именно мы делали не так, и убедиться, что мы перетянем эту веревку на свою сторону», — приводит слова Макэвоя официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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