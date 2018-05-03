Макэвой: Василевский — хороший вратарь, а «Тампа» реализует свои моменты

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:4, 1-2). Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил в матче 28 бросков.



«Они реализуют свои моменты, и это то, что требуется нам. У них хороший вратарь, но нам нужно взять максимум от собственных возможностей. Нам необходимо доставлять шайбу к воротам. Нужно изучить, что именно мы делали не так, и убедиться, что мы перетянем эту веревку на свою сторону», — приводит слова Макэвоя официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Больше, чем победа. Кучерову и Ко осталось два шага до финала Востока А «Вегас» неожиданно проиграл всухую — даже волшебник Флёри ничего не смог сделать.