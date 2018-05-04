Видео: невероятное спасение Ринне черенком клюшки

В проходящем четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне совершил невероятный сейв черенком клюшки после броска защитника «Виннипег Джетс» Джоша Моррисси. Закончился второй период, и к 23-й минуте счёт 2:0 в пользу «Предаторз».

Счёт в серии 2-1 в пользу «Виннипег Джетс». В первом матче серии успех праздновали хоккеисты «Джетс» — 4:1. Во втором матче «Нэшвилл» был сильнее в овертайме — 5:4. В третьем обе команды выдали результативную игру, забросив на двоих 11 шайб, победителем в этой игре стал «Виннипег» — 7:4.

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