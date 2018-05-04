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«Нэшвилл» сравнял счёт в серии с «Виннипегом»

«Нэшвилл» сравнял счёт в серии с «Виннипегом»
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции «Виннипег Джетс» на домашней площадке принимал «Нэшвилл Предаторз» и уступил — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). Счёт в серии сравнялся — 2-2.

Счёт открыл американский нападающий «Предаторз» Райан Хартман на 18-й минуте 1-го периода. Во 2-м периоде канадский защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббэн с передачи Филипа Форсберга и Райна Джохансена удвоил преимущество «хищников», реализовав большинство. На последней минуте 3-го периода финскому нападающему «Джетс» Патрику Лайне удалось сократить отставание в счёте, но на большее хозяев не хватило.

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне отразил 32 броска из 33.

Следующий матч пройдёт в Нэшвилле 6 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
04 мая 2018, пятница. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
1 : 2
0:1, 0:1, 1:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Хартман – 17:20 (5x5), 0:2 – Суббэн (Форсберг, Джохансен) – 34:36 (5x4), 1:2 – Лайне (Штястны) – 59:09 (6x4)
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