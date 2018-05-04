Бекстрём — после поражения от «Питтсбурга»: грёбаная лига

В четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и победил со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Победную шайбу в матче записал на свой счёт российский форвард Евгений Малкин.

Лидер «Вашингтона» Никлас Бекстрём, покидая лёд и направляясь в раздевалку, не смог сдержать своего разочарования. Шведский форвард в раздражении бросил клюшку и крикнул: «Грёбаная лига». Журналист ESPN Грег Вышински спросил Бекстрёма, почему он так расстроен, на что тот ответил: «Мы проиграли сегодня, вот из-за чего я расстроен».

Хоккеист не стал уточнять, в чём именно он винит Национальную хоккейную лигу. Напомним, что лига ранее дисквалифицировала на три матча форварда первого звена «столичных» Тома Уилсона, а решающая шайба Малкина в четвёртом матче была заброшена, когда «Вашингтон» играл в меньшинстве. Также за 71 секунду до окончания третьего периода арбитры зафиксировали нарушение численного состава у «Кэпиталз».