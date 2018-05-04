Стали известны три главные звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф, определив тройку главных звёзд. информирует официальный сайт лиги.

Третьей звездой признан голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, отразивший 32 броска в матче с «Виннипег Джетс» (2:1, 2-2 в серии). Финский вратарь пропустил единственную шайбу за 51 секунду до конца третьего периода.

Второй звездой стал защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббэн, забросивший победную шайбу в матче с «Виннипегом» (2:1).

Лучшим игроком признан нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель, оформивший дубль в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1, 2-2).