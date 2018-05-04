«Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:1: видеообзор матча

В четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и победил со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Дублем в составе победителей отметился Джейк Гюнцель. На счету капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби две результативные передачи. В единственной голевой комбинации «Вашингтона» принял участие Евгений Кузнецов.

Счёт в серии стал равным — 2-2. Пятый матч состоится 6 мая в Вашингтоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор матча.