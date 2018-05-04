Гюнцель – 7-й игрок в истории НХЛ с 20+ очками в первых 10 матчах Кубка Стэнли

В четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и победил со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Счёт в серии стал 2-2.

Дублем в составе победителей отметился Джейк Гюнцель. На его счету стало 21 (10+11) очко в 10 играх плей-офф-2018.

Американский нападающий стал седьмым игроком в истории НХЛ, кому удавалось набрать больше 20+ очков в первых 10 матчах команды в розыгрыше плей-офф. Примечательно, что Гюнцель стал первым игроком с подобным достижением за последние 30 лет.

До Джейка это удавалось Уэйну Гретцки (5 раз за карьеру, включая рекордные 29 очков в 1983 году), Марку Мессье (1983, 1988), Рику Миддлтону (1983), Барри Педерсону (1983), Дэррилу Ситтлеру (1977) и Майку Босси (1981).