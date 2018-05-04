Тротц: «Питтсбург» здорово оборонялся, придётся сделать их жизнь сложнее

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (1:3, 2-2) в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Мой первый комментарий — «Пингвинз» очень здорово оборонялись. Пару раз игроки «Вашингтона» могли подержать шайбы подольше, пару раз могли бросить, но попытались сыграть наверняка. Нам придётся сделать их жизнь сложнее. Посмотрим видео, попытаемся найти, что подправить. Эти маленькие поправки способны решить исход матча», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.