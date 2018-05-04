Овечкин в 3-й раз за карьеру не нанёс ни одного броска в створ в матче плей-офф

В четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и победил со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту, не нанёс ни одного броска по воротам, совершил семь силовых приёмов и окончил матч с показателем «-1». Это всего третий такой случай для российского нападающего за 107 матчей в плей-офф за карьеру.

Ранее 32-летний нападающий ни разу не попал в створ ворот в матчах с «Монреаль Канадиенс» в 2010 году и «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2012 году. В 10 матчах нынешнего плей-офф на счету Овечкина 13 (8+5) очков.