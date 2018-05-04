Холтби: «Вашингтон» верил в себя весь год, одно поражение не пошатнёт нас

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (1:3, 2-2) в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Вашингтон» верил в себя в течение всего года. Сегодня была просто одна игра, итог которой не сумеет пошатнуть нас. Самый большой актив «Кэпиталз» — это умение двигаться дальше, несмотря на результат предыдущего матча. Не важно, это была большая победа или большое поражение. Мы просто собираемся сосредоточиться на нашей следующей игре», — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.