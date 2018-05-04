Сборная России дозаявила четырёх игроков в состав команды на ЧМ-2018

Сборная России дозаявила хоккеистов в начальную заявку на чемпионат мира—2018, который пройдёт в Дании с 4 по 20 мая, передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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Этими игроками стали защитники Никита Трямкин («Автомобилист») и Егор Яковлев (СКА), а также нападающие Максим Шалунов (ЦСКА) и Илья Михеев («Авангард»).

Старший тренер национальной команды Алексей Жамнов сообщил, что вратарь Илья Сорокин, защитник Алексей Береглазов, а также форварды Алексей Бывальцев и Никита Сошников продолжат подготовку с командой.

Напомним, что Никита Гусев прилетит в Данию в ближайшее время. Он проходил в Москве курс реабилитации.