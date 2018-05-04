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Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче с Францией

Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче с Францией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Голкипер сборной России Василий Кошечкин начнёт в воротах стартовый матч чемпионата мира 2018 года с командой Франции, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России. Сегодня, 4 мая, подопечные Ильи Воробьёва стартуют на мировом первенстве, начало матча — в 17:15 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вторым голкипером на матч будет заявлен Игорь Шестёркин. Третий вратарь Илья Сорокин на данный момент не внесён в заявку национальной команды.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018.

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