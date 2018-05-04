Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче с Францией

Голкипер сборной России Василий Кошечкин начнёт в воротах стартовый матч чемпионата мира 2018 года с командой Франции, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России. Сегодня, 4 мая, подопечные Ильи Воробьёва стартуют на мировом первенстве, начало матча — в 17:15 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Вторым голкипером на матч будет заявлен Игорь Шестёркин. Третий вратарь Илья Сорокин на данный момент не внесён в заявку национальной команды.
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