Жамнов — о дозаявке Михеева: парнишка старается, играет, почему не дать шанс?

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал решение дозаявить в состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года нападающего Илью Михеева.

«Михеева дозаявили, потому что он довольно неплохо смотрелся. Нам он необходим для баланса. Парнишка старается, играет — почему не дать ему шанс?

Травмированных и заболевших в команде нет, все здоровы. Французов смотрели, но у нас не так много материалов. Есть матчи, которые олимпийская сборная играла, плюс у них товарищеские матчи перед чемпионатом мира. Информации достаточно. Надо выходить и настраиваться. Первый матч, наверняка будет какая-то нервозность в сочетаниях и каких-то действиях.

В Хернинг на матчи другой группы у нас уезжает Сергей Федотов. Вернётся сегодня поздно вечером. Поговорим, он будет смотреть матч США – Канада. Периодически он будет уезжать туда.

Матчи НХЛ? У нас сейчас главная задача сконцентрироваться на тех ребятах, которые здесь. Как там будет складываться – никто не знает. У нас есть обойма, мы будет концентрироваться только на этих игроках. А что будет дальше – посмотрим», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.