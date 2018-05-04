Малкин — об успехах Гюнцеля: новый Гретцки какой-то растёт

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (3:1, 2-2) в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли высоко отозвался о своём партнёре по звену Джейке Гюнцеле, который оформил дубль и первым добрался до отметки в 10 шайб в нынешнем плей-офф.

«Новый Гретцки какой-то растёт. Здорово, что человек так прибавляет в плей-офф. Как в прошлом году, так и в этом. Может, он как-то особенно готовится к этим матчам?" — цитирует Малкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.