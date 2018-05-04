Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории: Дацюк или Малкин?

Продолжаем приуроченное к старту чемпионата мира по хоккею — 2018 голосование, целью которого является выбор лучшего хоккеиста в новейшей российской истории (с 1992 года, когда на чемпионате мира впервые дебютировала сборная команда Российской Федерации).

Наш баттл вышел на стадию полуфиналов плей-офф. В первой полуфинальной паре встретились Павел Дацюк и Евгений Малкин. Просим проголосовать за одного из них в опросе и по возможности аргументировать свой выбор в комментариях.

Принять участие в голосовании можно также в официальном сообществе «Чемпионата» в сети «ВКонтакте».